В ООН опублікували звіт щодо злочинів рф в Криму: Лубінець вважає, що у звіті не висвітлені деякі порушення прав людини
Київ • УНН
Доповідь ООН про порушення прав людини в Криму висвітлила такі питання, як примусова паспортизація та мобілізація з боку Росії, але не повністю висвітлила такі порушення, як незаконне переміщення українських дітей, за словами українського омбудсмена.
Управління Верховного Комісара ООН з прав людини опублікували звіт, у якому висвітлені основні порушення міжнародного гуманітарного права росією в окупованому Криму.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважає, що звіт висвітлює не всі порушення прав людини на півострові, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Лубінець, Управління Верховного Комісара ООН з прав людини опублікували звіт "Десять років окупації рф: права людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", де викладені основні порушення міжнародного гуманітарного права росією в окупованому Криму.
Багато з них — у фокусі роботи Офісу Омбудсмана з огляду на факти порушень прав людини. Вони підтверджують інформацію, яка до нас надходить. У доповіді висвітлили примусову паспортизацію та мобілізацію росією жителів Криму, насильницькі зникнення та застосування тактики репресій проти незгодних з окупацією, придушення вільного вираження своїх поглядів, порушення права на віросповідання. Також у звіті звертають увагу на переміщення людей із Криму, демографічній зміні складу населення тимчасово окупованого півострова
Також у звіті вказується, що понад 50 тис. переселенців з Криму зареєстрували в різних частинах України, водночас у період між 2014 та 2017 роками до Криму офіційно перебралося понад 100 тис. росіян, зокрема пенсіонери, держслужбовці та військовослужбовці зі своїми родинами.
Також задокументували численні випадки катувань або жорстокого поводження з незаконно затриманими людьми. Це показує, що в доповіді є конкретні важливі цифри
Однак, Лубінець зазначив, що на його думку у доповіді не висвітлені деякі порушення в Криму. Зокрема, порушення прав дитини у Криму росією з 2014 року: незаконне переміщення та депортація українських дітей; усиновлення та встановлення опіки на дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які є громадянами України.
Зокрема у 2014 році для незаконного переміщення вище зазначеної категорії дітей рф на кримському півострові запровадила програму "Потяг надії". Також він вказує, що необхідно було висвітлити рекомендації суб’єктам міжнародних відносин, країні-агресору, відповідним органам державної влади України, відповідним органам та структурам ООН стосовно дій для розв’язання проблем у галузі прав людини в тимчасово окупованому Криму, та щодо запобігання порушенням прав людини, зниження ризиків, надання яких передбачене мандатом Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини обговорив із заступником міністра закордонних справ Канади повернення українських дітей, депортованих рф.