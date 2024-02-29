В ООН опублікували звіт щодо злочинів рф в Криму: Лубінець вважає, що у звіті не висвітлені деякі порушення прав людини

Управління Верховного Комісара ООН з прав людини опублікували звіт, у якому висвітлені основні порушення міжнародного гуманітарного права росією в окупованому Криму.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважає, що звіт висвітлює не всі порушення прав людини на півострові, передає УНН.

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Як повідомив Лубінець, Управління Верховного Комісара ООН з прав людини опублікували звіт "Десять років окупації рф: права людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", де викладені основні порушення міжнародного гуманітарного права росією в окупованому Криму.

Багато з них — у фокусі роботи Офісу Омбудсмана з огляду на факти порушень прав людини. Вони підтверджують інформацію, яка до нас надходить. У доповіді висвітлили примусову паспортизацію та мобілізацію росією жителів Криму, насильницькі зникнення та застосування тактики репресій проти незгодних з окупацією, придушення вільного вираження своїх поглядів, порушення права на віросповідання. Також у звіті звертають увагу на переміщення людей із Криму, демографічній зміні складу населення тимчасово окупованого півострова