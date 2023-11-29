Комиссар ЕС осудила Варшаву за "невовлеченность" в поиске решения для снятия блокады на украинской границе

Еврокомиссар по транспорту Адина Велян в среду осудила "невовлеченность" польских властей в поиске решения вопроса блокирования границы с Украиной польскими перевозчиками, считая ситуацию "абсолютно неприемлемой", пишет УНН со ссылкой на TF1 INFO.

Со стороны польских властей нет доброй воли найти решение, есть полное отсутствие обязательств со стороны властей Польши - сказала еврокомиссар, которую цитирует RMF FM.

Велян, как сообщается, пригрозила возбудить дело за нарушение законодательства ЕС.

Хотя я поддерживаю право людей на протест, весь ЕС, не говоря уже об Украине, стране, которая сейчас находится в состоянии войны, нельзя держать в заложниках, блокируя наши внешние границы - заявила еврокомиссар во время брифинга в Брюсселе.

Дополнение

С 6 ноября польские перевозчики блокировали движение грузовиков на границе с Украиной в трех пунктах пропуска. Впоследствии расширили блокаду на еще один пункт пропуска.