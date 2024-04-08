Командующий Воздушных сил показал, как украинские военные сбивали вражеские БПЛА "Орлан-10"

Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как украинской военные "отминусовали" два вражеских БпЛА на юге страны, передает УНН.

"Продолжаем уничтожать вражеские БпЛА на юге страны. Боевая работа ведется и днем, и ночью. Неустанно! Держим небо! Вместе - к победе!" - сообщил Олещук.

Напомним

Как сообщили в понедельник в воздушном командовании "Юг", в Одесской области сегодня уничтожили два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10".