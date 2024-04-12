Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке

Командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук ушел в отставку. Отныне генерал-майор возглавит Военную академию в Одессе. Об этом он сам сообщил на странице ОК "Юг", передает УНН.

Я горжусь тем, что имел честь и доверие быть вашим командиром, быть командующим славного и своенравного Юга, которой умеет быть ласково-теплым и гостеприимно-приветливым для своих и бурно-адовым, яростно-штормовым для врагов.

Наши с вами усилия стали примером того, что настоящие герои нашей страны рождаются в самые трудные времена.

Благодарен всем вам за поддержку и добросовестность, ответственное отношение к делу, выдержку и самоотверженность в прохождении испытаний и мирным временем развития, и изнурительными боевыми буднями. - поблагодарил Ковальчук побратимов за службу.

Детали

В совюму прощальном слове, Ковлаьчук отметил героим. профессионализм и патриотизм военных Юга, и добавил, что хоть и уходит с должности, но не из армейской семьи. И пообещал что прилагать усилия в воспитании нового войска демократического независимого государства

С уверенностью в нас и в наших с вами силах остаюсь в единой армейской семье, и в воспитании молодых офицеров.внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и тем, кого веду за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и благоразумие, - из этого растет настоящий командир, который способен быть образцом для подражания и воспитывать собственным примером свой боевой коллектив. Так формируется новейшее войско демократического независимого государства. Желаю каждому видеть в этом свои перспективы." - завершил свое обращение Ковальчук.

Новость о том что герой Украины Андрей Ковальчук возглавит Одесскую военную академию уже поздравили на странице ВУЗа в фейсбуке.

Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и для всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров. Ковальчук не только защищал нашу страну на фронте, но и испытал себя в сложных миротворческих миссиях. Под его руководством, академия станет не только местом обучения, но и центром развития военного опыта и культуры. - говорится в заметке Академии.

Справочно

Андрей Ковальчук возглавлял Оперативное командование "Юг" Сухопутных войск ВСУ с 2021.