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Командующий Драпатый анонсировал масштабную трансформацию Сухопутных войск ВСУ

Командующий Драпатый анонсировал масштабную трансформацию Сухопутных войск ВСУ

Киев  •  УНН

 • 7666 просмотра

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Сухопутные войска ВСУ проведут масштабную трансформацию в сферах рекрутинга, подготовки и технологий. Изменения охватят управление, логистику и социальную поддержку военных.

Масштабную трансформацию Сухопутных войск ВСУ объявил командующий Михаил Драпатий. Как сообщили в Сухопутных войсках, эта трансформация охватит рекрутинг и военную подготовку, новейшие технологии и управление боем, цифровизацию процессов в войске, трансформацию управления, логистики и социальной поддержки военных, пишет УНН.

Детали

Начало фундаментальных изменений, которые повлияют на ситуацию на фронте в пользу Украины, как указано, командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий объявил на Ставке Верховного Главнокомандующего в четверг, 12 декабря.

"Сухопутные войска ВСУ должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой! Люди, технологии и прозрачное управление - это наш фокус внимания", - подчеркнул генерал-майор Михаил Драпатый.

Он добавил, что объявленные изменения имеют полную поддержку со стороны Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил, и будут воплощаться совместно с Генеральным штабом, Министерством обороны и гражданским обществом: волонтерами и благотворительными фондами.

Что и как именно изменится в самой большой структурной части Вооруженных сил Украины, которой являются Сухопутные войска:

- Военная подготовка: речь идет о реформировании учебных программ и центров, а также об использовании современных тренажеров и других новейших технологий в обучении. Подготовка бойца должна быть лучше всего адаптирована к потребностям фронта.

"Навыки и умения нашей основы - пехотинца - должны быть максимально прикладными и практическими, без лишней лирики, а главными носителями этих знаний будет сержантский корпус с боевым опытом. Акцент в этих изменениях будет на принципы военного лидерства и знания технологий. Без таких умений невозможно установить контроль над хаосом боя, а сейчас это одна из главных целей для изменения ситуации на фронте", - пояснил Драпатий.

- Рекрутинг и социальная поддержка: в Сухопутных войсках будет введена прозрачная модель рекрутинга с нулевой толерантностью к коррупции. В то же время изменится подход к социальной поддержке военнослужащего. Он должен чувствовать постоянную заботу о себе: от первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения.

- Технологии: украинский пехотинец должен иметь технологическое преимущество над врагом на поле боя.

- Оптимизация управленческих процессов: Нужна "маневренность и эффективность" в административном аппарате, основой для этого будут организационные изменения и цифровизация.

Первыми сферами, которые почувствуют управленческие изменения, как сообщается, станут логистика и военная подготовка. Ведь именно они являются решающими для боеспособности украинской армии.

"Сегодня Сухопутные войска требуют изменений, новой энергии воинов и современного подхода к развитию их возможностей. Именно в наш день, в День Сухопутных войск, хочу сказать: изменения непременно будут! Как бы сложно нам ни было, не имеем права этого не сделать. Украинский народ, каждый воин, пристав в ряды Вооруженных Сил, уже начал строить армию будущего. Должны завершить наше дело двойной победой: и над врагом, и над всем, что тормозило трансформацию войска. Вместе!" - подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Зеленский присвоил командующему ОТГВ "Харьков" Драпатому звание генерал-майора7 окт. 2024, 17:53 • 38912 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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