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Командующий ОС поздравил украинцев с годовщиной освобождения Славянска и Краматорска

Командующий ОС поздравил украинцев с годовщиной освобождения Славянска и Краматорска

Киев  •  УНН

 • 21435 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Командование объединенных сил ВС Украины поздравило украинцев по случаю Дня освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов. Поздравления выразил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу командования.

"Уважаемые жители Краматорска и Славянска! От имени командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и от себя лично искренне поздравляю Вас с шестой годовщиной освобождения Краматорска и Славянска от российских оккупационных войск. Освобождение этих стратегически важных городов от длительной осады, произошло после почти трех месяцев боевых действий на Донбассе. Но оно стало очередной победой наших Вооруженных Сил над кремлевскими наемниками, которые оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства", - сказал Наев.

Он отметил, что искренне уверен - захватчикам не позволят снова ступить на украинскую землю.

"В этот день мы выражаем соболезнования родным и близким украинских воинов и местных жителей, которые положили свою жизнь за независимость Украины во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - отметил военный.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с шестой годовщиной освобождения Славянска и Краматорска.

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