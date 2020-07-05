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Президент привітав українців з річницею звільнення Слов’янська та Краматорська

Президент привітав українців з річницею звільнення Слов’янська та Краматорська

Київ • УНН

 • 24066 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський привітав українців з шостою річницею звільнення Слов’янська та Краматорська, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні у нас подвійне свято, адже окрім дня ВМС ми відзначаємо шосту річницю звільнення Слов’янська та Краматорська. Шість років тому усією країною ми допомагали нашому війську, чекали радісних новин зі сходу. Сьогодні ми вклоняємось кожному, хто повернув Слов’янськ та Краматорськ в Україну", - сказав Зеленський у зверненні через телеміст з Одеси.

Також зі звільненням міст українців привітали прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми дійсно віримо у вас, і щиро вдячні", - звернувся Шмигаль до військових.

Як повідомлялося раніше в УНН, що раніше Зеленський вручив держнагороди українським морякам.

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