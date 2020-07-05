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19 березня, 18:42 • 100126 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 139098 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 117069 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 131385 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 135739 перегляди

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Ексклюзив
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Командувач ОС привітав українців з річницею звільнення Слов’янська та Краматорська

Командувач ОС привітав українців з річницею звільнення Слов’янська та Краматорська

Київ • УНН

 • 21446 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Командування об'єднаних сил ЗС України привітало українців з нагоди Дня звільнення Краматорська та Слов'янська від проросійських терористів. Привітання висловив генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН із посиланням на пресслужбу командування.

"Шановні мешканці Краматорська та Слов'янська! Від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та від себе особисто щиро вітаю Вас із шостою річницею звільнення Краматорська та Слов'янська від російських окупаційних військ. Звільнення цих стратегічно важливих міст від тривалої облоги, відбулося після майже трьох місяців бойових дій на Донбасі. Але воно стало черговою перемогою наших Збройних Сил над кремлівськими найманцями, що залишили по собі величезні арсенали зброї російського виробництва", - сказав Наєв.

Він зазначив, що щиро впевнений – загарбникам не дозволять знову ступити на українську землю.

"У цей день ми висловлюємо співчуття рідним і близьким українських воїнів і місцевих мешканців, які поклали своє життя за незалежність України під час проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил", - зазначив військовий.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський привітав українців з шостою річницею звільнення Слов’янська та Краматорська.

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