Командувач ОС привітав українців з річницею звільнення Слов’янська та Краматорська

"Шановні мешканці Краматорська та Слов'янська! Від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та від себе особисто щиро вітаю Вас із шостою річницею звільнення Краматорська та Слов'янська від російських окупаційних військ. Звільнення цих стратегічно важливих міст від тривалої облоги, відбулося після майже трьох місяців бойових дій на Донбасі. Але воно стало черговою перемогою наших Збройних Сил над кремлівськими найманцями, що залишили по собі величезні арсенали зброї російського виробництва", - сказав Наєв.

Він зазначив, що щиро впевнений – загарбникам не дозволять знову ступити на українську землю.

"У цей день ми висловлюємо співчуття рідним і близьким українських воїнів і місцевих мешканців, які поклали своє життя за незалежність України під час проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил", - зазначив військовий.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський привітав українців з шостою річницею звільнення Слов’янська та Краматорська.