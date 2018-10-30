Командующий ООС: военные не готовятся вести боевые действия в населенных пунктах

"Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС. Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт. Главное - стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей. Непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится", - отметил командующий ООС.

По его словам, хотя цель ООС - освобождение всей территории, временно оккупированной Россией, Президент Украины подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем.

В то же время, по словам Наева, в зависимости от военной обстановки, руководство ООС может принять решение об изменении тактического положения.

"Где нужно отодвинуть наши позиции как можно дальше от населенных пунктов и там, где это позволяют минские договоренности, мы занимаем лидирующие позиции", - пояснил он.

Так, например, когда украинская армия приняла решение занять село Шумы на горловском направлении (20 августа 2018 года), командование учитывало, что рядом расположен КПВВ "Майорское", поэтому враг постоянно прибегал к его провокационным обстрелам - попадали и в машины пограничников, и в гражданские объекты.

Подвинув противника, украинские военные лишили его возможностей вести прицельный огонь по КПВВ.

Напомним, 1 июля Минобороны сообщило, что населенный пункт Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военнослужащие.

8 июля военные отчитались о том, что в освобожденном населенном пункте появились участковый инспектор и другие представители власти.