Командующий ООС: военные не готовятся вести боевые действия в населенных пунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Объединенные силы (ОС) не готовятся к ведению боевых действий в населенных пунктах для освобождения временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ВВС Украина, передает УНН.
"Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС. Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт. Главное - стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей. Непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится", - отметил командующий ООС.
По его словам, хотя цель ООС - освобождение всей территории, временно оккупированной Россией, Президент Украины подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем.
В то же время, по словам Наева, в зависимости от военной обстановки, руководство ООС может принять решение об изменении тактического положения.
"Где нужно отодвинуть наши позиции как можно дальше от населенных пунктов и там, где это позволяют минские договоренности, мы занимаем лидирующие позиции", - пояснил он.
Так, например, когда украинская армия приняла решение занять село Шумы на горловском направлении (20 августа 2018 года), командование учитывало, что рядом расположен КПВВ "Майорское", поэтому враг постоянно прибегал к его провокационным обстрелам - попадали и в машины пограничников, и в гражданские объекты.
Подвинув противника, украинские военные лишили его возможностей вести прицельный огонь по КПВВ.
Напомним, 1 июля Минобороны сообщило, что населенный пункт Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военнослужащие.
8 июля военные отчитались о том, что в освобожденном населенном пункте появились участковый инспектор и другие представители власти.