ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Населений пункт Золоте-4 у Луганській області взяли під контроль українські військовослужбовці. Цю інформацію УНН підтвердив представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.
"Звільнено Золоте-4 Луганської області. Він під контролем України", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, українські військові взяли під контроль населений пункт Південне, що на Горлівському напрямку.
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Раніше повідомлялося, що впродовж чотирьох років проведення антитерористичної операції Збройним силам України та іншим військовим формуванням вдалося звільнити майже дві третини території Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, антитерористична операція на території Донецької та Луганської областей почалася у квітні 2014 року. 30 квітня 2018 року формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил.