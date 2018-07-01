ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 32329 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 82397 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104618 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120014 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139669 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144798 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 183326 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157019 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143101 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130703 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе

ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 20288 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Населенный пункт Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военнослужащие. Эту информацию УНН подтвердил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

"Освобождено Золотое-4 Луганской области. Он под контролем Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинские военные взяли под контроль населенный пункт Южное, расположенный  на Горловском направлении.

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Ранее сообщалось, что в течение четырех лет проведения антитеррористической операции Вооруженным силам Украины и другим военным формированием удалось освободить почти две трети территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей началась в апреле 2014 года. 30 апреля 2018 года формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.

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