ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Населенный пункт Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военнослужащие. Эту информацию УНН подтвердил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.
"Освобождено Золотое-4 Луганской области. Он под контролем Украины", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, украинские военные взяли под контроль населенный пункт Южное, расположенный на Горловском направлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В районе проведения ООС задержаны двое боевиков
Ранее сообщалось, что в течение четырех лет проведения антитеррористической операции Вооруженным силам Украины и другим военным формированием удалось освободить почти две трети территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей началась в апреле 2014 года. 30 апреля 2018 года формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.