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Командувач ООС: військові не готуються вести бойові дії у населених пунктах

Командувач ООС: військові не готуються вести бойові дії у населених пунктах

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Об'єднані сили (ОС) не готуються до ведення бойових дій у населених пунктах для звільнення тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.

“Об’єднані сили готові до різних видів воєнних дій, які передбачені планом ООС. Але станом на зараз у нас не стоїть завдання звільнити Дебальцеве чи інший населений пункт. Головне — стабілізувати ситуацію на лінії зіткнення та гарантувати безпеку для розвитку Донецької і Луганської областей. Безпосередньо підготовка до ведення бойових дій у населених пунктах наразі не проводиться”, — зазначив командувач ООС.

За його словами, хоча мета ООС — звільнення всієї території, яка тимчасово окупована Росією, Президент України наголосив, що це можна зробити лише політико-дипломатичним шляхом.

В той же час, за словами Наєва, відповідно до воєнної обстановки керівництво ООС може прийняти рішення про зміну тактичного положення.

“Де потрібно відсунути наші позиції якомога далі від населених пунктів і там, де це дозволяють мінські домовленості, ми займаємо кращі позиції”, — пояснив він.

Так, наприклад, коли українська армія прийняла рішення зайняти село Шуми на горлівському напрямку (20 серпня 2018 р.), командування враховували, що поруч розташований КПВВ “Майорськ”, тож ворог постійно вдавався до його провокаційних обстрілів — влучали і в машини прикордонників, і в цивільні об’єкти.

Посунувши супротивника, українські військові позбавили його можливостей вести прицільний вогонь по КПВВ.

Нагадаємо, 1 липня Міноборони повідомило, що населений пункт Золоте-4 у Луганській області взяли під контроль українські військовослужбовці.

8 липня військові прозвітували про те, що у звільненому населеному пункті з’явилися дільничний інспектор та інші представники влади.

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