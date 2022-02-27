Командующий обороны Киева: "Мы знаем, где находится российский оккупант, и уничтожим его"

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“Мы знаем, где находится российский оккупант, и уничтожим его всеми доступными средствами”, — отметил Сырский.

Детали

Маляр подчеркнула, что оборона Киева — в мощных руках.

С началом боевых действий на востоке Украины Александр Сырский был начальником штаба АТО, в частности — одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года.

Именно сформированная Сырским группа "Барс" прикрывала выход Вооруженных сил Украины из Дебальцево.

Также заместитель министра обороны Украины отметила, что операция по обороне Киева продолжается в соответствии с принятыми решениями.

Напомним

Резников обратился к украинцам.