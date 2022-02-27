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Командувач оборони Києва: "Ми знаємо, де перебуває російський окупант, і знищимо його"

Командувач оборони Києва: "Ми знаємо, де перебуває російський окупант, і знищимо його"

Київ • УНН

 • 285571 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сили України, які обороняють Київ, знають, де перебувать російські окупанти. Загарбників знищать будь-якими методами. Про це – від імені командувача Сухопутних військ ЗС України, командувача оборони Києва генерал-полковника Олександра Сирського – написала заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр у Facebook, інформує УНН.

Цитата

“Ми знаємо, де перебуває російський окупант, і знищимо його усіма доступними засобами”, — зазначив Сирський.

Деталі

Маляр наголосила, що оборона Києва — в потужних руках.

З початком бойових дій на Сході України Олександр Сирський був начальником штабу АТО, зокрема — одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року.

Саме сформована Сирським група “Барс” прикривала вихід Збройних сил України з Дебальцевого.

Також заступниця міністра оборони України зазначила, що операція по обороні Києва триває відповідно до ухвалених рішень.

Нагадаємо 

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