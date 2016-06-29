Командный состав боевиков заменят российскими военными после взятия в плен восьми "ДНРовцев"

"Захват в плен украинскими войсками в районе Широкино восьми боевиков вызвало крайне негативный резонанс в среде командования" первого армейского корпуса ДНР". Командованию "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты ДНР", в состав которого входили захваченные террористы, указано на "халатное отношение к выполнению служебных обязанностей", "расхлябанность" в подразделениях полка и "крайне низкий уровень планирования и организации проведения боевых операций". В ближайшее время планируется заменить всех представителей командного состава полка до уровня взвода из числа местных боевиков на кадровых офицеров ВС РФ", - сообщил Д.Тымчук.

Как сообщал УНН, 27 июня около 13:00 в районе Широкино была обнаружена группа боевиков в количестве 10 человек, которые сооружали позиции в 2,5 км от позиций украинских военнослужащих. Во время боя два боевика были уничтожены, а 8 схвачены в плен. Те, кто попали в плен, говорят, что они бойцы "9-го полка" т.н. "ДНР" и являются жителями оккупированных территорий.