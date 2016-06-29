Командний склад бойовиків замінять російськими військовими після взяття у полон вісьмох "ДНРівців"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Захоплення в полон українськими військами в районі Широкиного вісьмох бойовиків викликало вкрай негативний резонанс, зокрема планується замінити всіх представників командного складу полку до рівня взводу з числа місцевих бойовиків на кадрових офіцерів ЗС РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Захоплення в полон українськими військами в районі Широкиного вісьмох бойовиків викликало вкрай негативний резонанс у середовищі командування „першого армійського корпусу ДНР“. Командуванню „9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти ДНР“, до складу якого входили захоплені терористи, вказано на „халатне ставлення до виконання службових обов’язків“, „розхлябаність“ в підрозділах полку і „вкрай низький рівень планування і організації проведення бойових операцій“. Найближчим часом планується замінити всіх представників командного складу полку до рівня взводу з числа місцевих бойовиків на кадрових офіцерів ЗС РФ”, — повідомив Д.Тимчук.
Як повідомляв УНН, 27 червня близько 13:00 в районі Широкино була виявлена група бойовиків в кількості 10 осіб, які споруджували позиції в 2,5 км від позицій українських військовослужбовців. Під час бою двох бойовиків було знищено, а 8 схоплено в полон. Ті, хто потрапили в полон, говорять, що вони бійці “9-го полку” т.зв. “ДНР” та є жителями окупованих територій.