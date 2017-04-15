Командиры боевиков зарабатывают на "мертвых душах" – разведка

“В 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК (армейского корпуса — ред.) выявлены факты содержания в подразделениях на должностях рядового и сержантского состава до сотни т.н. „мертвых душ“. В учетных документах числятся дезертиры и пропавшие без вести военнослужащие, что позволяет командирам батальонов бригады получать рассчитаное на них денежное обеспечение, списывать за их счет текущее продовольственное, вещевое обеспечение и другие виды военного имущества и продавать его в целях собственного обогащения”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики в нетрезвом состоянии покинули передовые позиции с оружием и пытались “конфисковать” наркотики у местного жителя.