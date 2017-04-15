Командири бойовиків заробляють на "мертвих душах" – розвідка

“У 7-й окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК (армійського корпусу — ред.) виявлено факти утримання в підрозділах на посадах рядового і сержантського складу до сотні т.зв. „мертвих душ“. За обліковими документами, числяться дезертири та зниклі безвісті військовослужбовці, що дозволяє командирам батальйонів бригади отримувати розраховане на них грошове забезпечення, списувати за їх рахунок поточне продовольче, речове забезпечення та інші види військового майна і продавати його з метою власного збагачення”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовики в нетверезому стані залишили передові позиції зі зброєю і намагалися “конфіскувати” наркотики у місцевого жителя.