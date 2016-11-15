Командира батальона задержали за вымогательство в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Заместителя командира батальона одной из воинских частей, которая дислоцируется в Полтавской области задержали на взятке. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что офицер систематически требовал деньги с подчиненных военнослужащих за непривлечение их к дисциплинарной ответственности, беспрепятственное прохождение службы, а также за возможность уйти в отпуск.
Оперативники спецслужбы задержали вымогателя в служебном кабинете во время получения очередной взятки в размере 5 тыс. гривен. Всего правоохранители задокументировали восемь эпизодов получения неправомерной выгоды.
Задержанному объявлено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются оперативно-следственные действия.