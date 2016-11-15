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Командира батальйону затримали за здирництво на Полтавщині

Командира батальйону затримали за здирництво на Полтавщині

Київ • УНН

 • 13340 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Заступника командира батальйону однієї із військових частин, що дислокується на Полтавщині, затримали на хабарі. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що офіцер систематично вимагав гроші з підлеглих військовослужбовців за не притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, безперешкодне проходження служби, а також за можливість піти у відпустку.

Оперативники спецслужби затримали здирника у службовому кабінеті під час отримання чергового хабара у розмірі п’ять тисяч гривень. Всього правоохоронці задокументували вісім епізодів одержання неправомірної вигоди.

Затриманому оголошено про підозру за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають оперативно-слідчі дії.

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