Командир одного из подразделений вооруженных сил рф получил приговор - 12 лет лишения свободы

Детали

По данным следствия, в марте 2022 года во время временной оккупации села Пакуль Черниговского района военнослужащий государства-агрессора зашел в подвал местного лесничества, где находились двое мужчин. Он произвел в сторону потерпевших выстрелы из огнестрельного оружия, в результате чего они получили ранения различной степени тяжести.

Также осужденный отдал незаконный приказ подчиненным российским военным провести обыск одной из баз отдыха во временно занятом селе Андреевка Черниговского района. Совместно они завладели имуществом невоенного назначения на более 75 тыс грн.

Злоумышленник признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Приговором суда он приговорен к 12 годам лишения свободы.

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