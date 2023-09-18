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Командир одного з підрозділів збройних сил рф отримав вирок - 12 років позбавлення волі

Командир одного з підрозділів збройних сил рф отримав вирок - 12 років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. На Чернігівщині командир одного з підрозділів збройних сил держави-агресора отримав вирок – 12 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Пакуль Чернігівського району військовослужбовець держави-агресора зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє чоловіків. Він здійснив у сторону потерпілих постріли з вогнепальної зброї, внаслідок чого вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також засуджений віддав незаконний наказ підлеглим російським військовим провести обшук однієї з баз відпочинку в тимчасово зайнятому селі Андріївка Чернігівського району. Спільно вони заволоділи майном невійськового призначення на понад 75 тис грн.

Зловмисника визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Вироком суду його засуджено до 12 років позбавлення волі.

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