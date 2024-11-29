Командир бригады "Холодный Яр" Павел Палиса получил должность в Офисе Президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командира 93-й бригады "Холодный Яр" Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Назначил также полковника Павла Палису заместителем руководителя офиса-боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта - сказал Зеленский.

Напомним

Михаил Драпатый стал новым командующим Сухопутных войск ВСУ, а Олег Апостол - заместителем Главнокомандующего ВСУ. Оба военных имеют успешный боевой опыт и доказали свою эффективность.