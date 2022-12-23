Команда Зеленского планирует в феврале представить мирный план для окончания войны - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Команда Президента Владимира Зеленского планирует в феврале следующего года представить мирный план для окончания войны в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
По информации европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского делает этот план более конкретным и имеет целью представить свои идеи в первую годовщину полномасштабного вторжения россии - 24 февраля или близко к этой дате.
Как пишет газета, диалог Зеленского о формуле мира во время визита в Вашингтон состоялся после недавнего обсуждения Киевом мирного плана с 10 пунктов.
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Цитата
“Представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя, и поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед”, – говорится в статье.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров G20 представил видение пути к миру.
Как писал УНН, Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил предложение Украины относительтно мира со своими коллегами из "Группы семи".