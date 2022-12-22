Адміністрація Байдена має три версії завершення війни, але Зеленський підтримує лише одну - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В адміністрації президента США Джо Байдена є три різні моделі того, як могло б виглядати припинення війни в Україні шляхом переговорів, але лише одну підтримує Президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.
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"Є три різні моделі того, як могло би виглядати припинення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прибічників у адміністрації. Одна з них, частина мирного плану, запропонованого Зеленським минулого місяця, включає, що росія йде з усієї території України, яку вона окупує, включаючи Крим і райони східного Донбасу, захоплені нею в 2014 році. Інший – відхід до ліній 2014 року. Третій рівень виходу включатиме Донбас, але не Крим", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що щодо останніх двох варіантів Зеленський дав зрозуміти, що не підтримає, зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські окупанти відступлять з усієї окупованої території.
"Але на їхній особистій зустрічі в середу Байден запитав про "поточні думки Зеленського про те, як це має виглядати", - сказав високопосадовець.
Але він уточнив, що "на цей момент це свого роду академічна дискусія", оскільки немає жодних ознак того, що росія зацікавлена у розмові.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті лідерів G20 та представив бачення шляху до миру.
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