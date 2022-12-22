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У администрации Байдена есть три версии завершения войны, но Зеленский поддерживает только одну - WP

У администрации Байдена есть три версии завершения войны, но Зеленский поддерживает только одну - WP

Киев • УНН

 • 944287 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В администрации президента США Джо Байдена есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны в Украине путем переговоров, но только одну поддерживает Президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Цитата

«Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации. Одна из них, часть мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход россии со всей территории Украины, которую она в настоящее время оккупирует, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ею в 2014 году. Другой - отход к линиям 2014 года. Третий уровень вывода будет включать Донбасс, но не Крым», - говориться в сообщении.

Сообщается, что по последним двум вариантам Зеленский дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории.

«Но на их личной встрече в среду Байден спросил о «текущих мыслях Зеленского о том, как это должно выглядеть», - сказал высокопоставленный чиновник.

Но он уточнил, что «на данный момент это своего рода академическая дискуссия», поскольку нет никаких признаки того, что россия заинтересована в разговоре.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите лидеров G20 и представил видение пути к миру.

Любое соглашение с российской федерацией равно соглашению с “дьяволом” и лишь масштабирует аппетиты диктатора владимира путина, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, добавив, что договоренности с рф, “плохой мир” за счет территорий Украины - существенно увеличит российскую агрессивность и мультипликирует новые конфликты по всему миру.

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