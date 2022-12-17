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"Любая сделка с рф - лишь масштабирует аппетиты путина" - Подоляк

"Любая сделка с рф - лишь масштабирует аппетиты путина" - Подоляк

Киев • УНН

 • 571444 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Любое соглашение с российской федерацией равно соглашению с “дьяволом” и лишь масштабирует аппетиты диктатора владимира путина, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Телеграм, добавив, что договоренности с рф, “плохой мир” за счет территорий Украины - существенно увеличит российскую агрессивность и мультипликирует новые конфликты по всему миру, передает УНН.

Цитата

“К сожалению, даже после 10 месяцев войны господин Киссинджер так ничего и не понял… Ни природы этой войны, ни ее влияния на мировой порядок. Рецепт, к которому призывает экс-госсекретарь, но боится произнести вслух, прост: умиротворить агрессора путем принесения в жертву части территории Украины с получением гарантий о ненападении на другие государства Восточной Европы. Киссинджер не понимает: если всем потенциальным «отморозкам» станет понятно, что взрослых нет дома (т.е. международное право не работает), это означает, что безопасность неядерных стран теперь сможет спасти только наличие ядерного оружия. И я не уверен, что ему понравится такое развитие событий”, – отреагировал Подоляк на последнее заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера относительно так называемой формулы мира между Украиной и рф.

Детали

Подоляк отмечает, что все сторонники «простых решений» должны помнить очевидное: любое соглашение с дьяволом – «плохой мир» за счет территорий Украины – станет победой путина и рецептом успеха для автократов по всему миру. То есть лишь масштабирует аппетиты россии, существенно увеличит российскую агрессивность, мультипликирует новые конфликты по всему миру, сделает ракеты инструментом международных отношений и приведет к эпохе нестабильности и погони за атомом со стороны неядерных государств.

Единственный возможный путь окончания войны и установления мира, подчеркивает Подоляк, лежит через возвращение уважения к международному праву. Следовательно, через освобождение Украиной своих территорий, открытый судебный процесс над российскими военными преступниками и обязательства россии к многолетней выплате репараций.

“К счастью, с каждым днем это все больше понимают в западных столицах с обеих сторон океана: мы слышим это от Столтенберга и Борреля, Штайнмайера и Госсекретаря Блинкена. Это говорит об одном: время «советологов» и любителей в любой непонятной ситуации принести в жертву часть Европы закончилось вместе с падением Берлинской стены. Настало время ответственного лидерства”, – добавил он.

Дополнение

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в колонке с названием «Как избежать новой мировой войны» для The Spectator заявил, что россия должна вывести свои войска с территорий, которые Украина контролировала по состоянию на 24 февраля. Что первоочередной предпосылкой мирного процесса должно стать возвращение положения вещей, существовавшего между рф и Украиной в конце февраля. Политик считает, что россия должна отказаться от своих захватнических планов, но считает, что путин не отдаст оккупированную часть Донбасса и Крым.

Киссинджер считает, что стремление к миру и порядку имеет два компонента, которые иногда считаются противоречивыми: стремление к элементам безопасности и требование актов примирения. Если не достичь обоих – тогда не удастся добиться ни одного, отмечает он. Путь дипломатии, по его словам, может показаться сложным и неприятным. Но продвижение к этому требует как видения, так и смелости, чтобы начать путешествие.

Заключительным пунктом концепции мира Киссинджер определяет сохранение россии как “крепкого государства”, поскольку, по его мнению, она исторически “вносила решающий вклад в глобальный баланс и равновесие”.

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