"Будь-яка угода з рф - лише масштабує апетити путіна" - Подоляк

Цитата

“На жаль, навіть після 10 місяців війни пан Кіссінджер так нічого і не зрозумів… Ані природи цієї війни, ані її впливу на світовий порядок. Рецепт, до якого закликає ексдержсекретар, але боїться проговорити вголос, простий: умиротворити агресора шляхом принесення в жертву частини території України з отриманням гарантій про ненапад на інші держави Східної Європи. Кіссінджер не розуміє: якщо всім потенційним «відморозкам» стане зрозуміло, що дорослих немає вдома (тобто міжнародне право не працює), це означатиме, що безпеку неядерних країн тепер зможе врятувати лише наявність ядерної зброї. І я не певен, що йому сподобається такий розвиток подій”, – відреагував Подоляк на останню заяву колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера щодо так званої формули миру між Україною та рф.

Деталі

Подоляк наголошує, що усі прихильники «простих рішень» мають пам’ятати очевидне: будь-яка угода з дияволом – «поганий мир» за рахунок територій України – стане перемогою путіна та рецептом успіху для автократів по всьому світу. Тобто лише масштабує апетити росії, суттєво збільшить російську агресивність, мультиплікує нові конфлікти по всьому світу, зробить ракети інструментом міжнародних відносин і призведе до ери нестабільності й нової гонитви за атомом з боку неядерних держав.

Єдиний можливий шлях закінчення війни та встановлення миру, наголошує Подоляк, лежить через повернення поваги до міжнародного права. А отже, через звільнення Україною своїх територій, відкритий судовий процес над російськими воєнними злочинцями та зобов’язання росії до багаторічної виплати репарацій.

“На щастя, із кожним днем це все більше розуміють у західних столицях по обидва боки океану: ми чуємо це від Столтенберга та Борреля, Штайнмаєра та Держсекретаря Блінкена. Це говорить про одне: час «совєтологів» і любителів у будь-якій незрозумілій ситуації принести в жертву частину Європи закінчився разом із падінням Берлінської стіни. Настав час відповідального лідерства”, – додав він.

Доповнення

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер у колонці із назвою «Як уникнути нової світової війни» для The Spectator заявив, що росія повинна вивести свої війська з територій, які Україна контролювала станом на 24 лютого. Що першочерговою передумовою мирного процесу повинно стати повернення стану речей, який існував між рф та Україною наприкінці лютого. Політик вважає, що рф повинна відмовитися від своїх загарбницьких планів, але вважає, що путін не віддасть окуповану частину Донбасу та Крим.

Кіссінджер вважає, що прагнення до миру та порядку має два компоненти, які іноді вважаються суперечливими: прагнення до елементів безпеки та вимога актів примирення. Якщо не досягти обох – тоді не вдастсься досягти жодного, зазначає він. Шлях дипломатії, з його слів, може здатися складним і неприємним. Але просування до цього вимагає як бачення, так і сміливості, щоб розпочати подорож.

Завершальним пунктом концепції миру Кіссінджер визначає збереження росії як “міцної держави”, оскільки, на його думку, вона історично “вносила вирішальний вклад у глобальні баланс та рівновагу”.