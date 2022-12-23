Команда Зеленського планує у лютому представити мирний план для закінчення війни - WSJ

Деталі

За інформацією європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі робить цей план більш конкретним та має на меті представити свої ідеї в першу річницю повномасштабного вторгнення росії - 24 лютого або близько до цієї дати.

Як пише газета, діалог Зеленського про формулу миру під час візиту до Вашингтона відбувся після нещодавнього обговорення Києвом мирного плану з 10 пунктів.

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Цитата

“Представники США, України та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких переговорах, де вона, ймовірно, вимагатиме від москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою, і тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення воєнних перемог”, - ідеться в статті.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів G20 представив бачення шляху до миру.

Як писав УНН, Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що обговорив пропозицію України щодо миру зі своїми колегами з "Групи семи".