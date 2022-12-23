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Блінкен обговорив український мирний план із лідерами G7

Блінкен обговорив український мирний план із лідерами G7

Київ • УНН

 • 559879 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що обговорив мирну пропозицію України зі своїми колегами з "Великої сімки". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Цитата

“Можу просто сказати вам, що ми розглядаємо те, що він (Зеленський — ред.) запропонував. Я щойно був на відеозв’язку з нашими партнерами по „Групі семи“. І це одна з речей, про які ми говорили”, — сказав він.

Держсекретар США назвав формулу миру Зеленського “хорошим початком”.

“Це речі, які кожен повинен спромогтися так чи інакше підтримувати”, — додав він.

Блінкен не став говорити, скільки часу знадобиться США й Україні для спільної оцінки мирного плану, про що президенти обох країн домовились на зустрічі напередодні.

“З усіх наших розмов з Україною, включаючи вчорашні розмови між президентом Байденом і президентом Зеленським, ясно, що у нас одна й та сама мета: вільна та незалежна, процвітаюча, демократична Україна, яка демонструє, що принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй дотримуються, зокрема щодо територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, і це те, що вчора підтвердив президент”, — сказав Блінкен.

Він також додав, що росія не виявляє “жодної значущої зацікавленості” в дипломатії, спрямованій на припинення війни.

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