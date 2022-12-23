Блинкен обсудил украинский мирный план с лидерами G7

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“Могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что он (Зеленский — ред.) предложил. Я только что был на видеосвязи с нашими партнерами по „Группе семи“. И это одна из вещей, о которых мы говорили”, — сказал он.

Госсекретарь США назвал формулу мира Зеленского “хорошим началом”.

“Это вещи, которые каждый должен так или иначе поддерживать”, — добавил он.

Блинкен не стал говорить, сколько времени понадобится США и Украине для совместной оценки мирного плана, о чем президенты обеих стран договорились на встрече накануне.

“Из всех наших разговоров с Украиной, включая вчерашние разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским, ясно, что у нас одна и и сама цель: свободная и независимая, процветающая, демократическая Украина, которая демонстрирует, что принципы Устава Организации Объединенных Наций придерживаются, в частности, относительно территориальной целостности, суверенитета и независимости, и это то, что вчера подтвердил президент”, — сказал Блинкен.

Он также добавил, что россия не проявляет “никакой значимой заинтересованности” в дипломатии, направленной на прекращение войны.

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