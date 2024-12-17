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Команда Трампа четко осознает значение Украины для глобальной безопасности - Ермак

Команда Трампа четко осознает значение Украины для глобальной безопасности - Ермак

Киев  •  УНН

 • 3740 просмотра

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Команда новоизбранного президента США Трампа понимает значение Украины для глобальной безопасности. Трамп заявил о прогрессе в попытках остановить войну и готов принять Зеленского.

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа четко осознает значение Украины для глобальной безопасности. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

"Мы налаживаем активный диалог с администрацией новоизбранного президента Трампа. Я могу вам сказать, что команда президента Трампа четко осознает значение Украины для глобальной безопасности", - сказал Ермак.

Дополнение

Вчера, 16 декабря Трамп заявил, что его команда пытается остановить войну в Украине и уже есть небольшой прогресс.

Кроме того, Трамп заявил, что не приглашал Президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию 20 января, но готов его принять.

Напомним

Reuters со ссылкой на источники заявляло, что Трамп на встрече с лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в декабре повторил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и переговоров для быстрого окончания войны.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что для выстраивания отношений нужно время и хорошо, что консультации с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа происходят еще до инаугурации Трампа. Это дает возможность сразу после 20 января начать работать с конкретными темами, а главной является - прекращение войны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
reutersReuters
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
andrii-yermakАндрей Ермак
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина