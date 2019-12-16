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Коляда в ООН: больше 100 тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне

Коляда в ООН: больше 100 тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне

Киев  •  УНН

 • 14799 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Более 100 тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне, где актуальны противоминные учения. Об этом во время своего доклада на пленарном заседании семьдесят четвёртой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает УНН со ссылкой на ее страницу в Facebook.

"Более 100 тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне, где актуальны противоминные учения. С 2014 года от мин погибло 7 детей, травмированы 29", - сообщила Коляда.

Отмечается, что всего за время войны погибло 172 ребенка.

"За время войны по данным ООН погибло более 13 тыс. граждан Украины, из них 3345 мирных жителей, 172 - дети. Среди погибших также 298 иностранных граждан, пассажиров рейса МН-17 "Малайзийских авиалиний", сбитого ракетой российской ЗРК Бук М1", - сообщает Коляда.

По ее информации, некоторые дети продолжают добираться в школу опасным путем.

"Ежедневно 10 детей с оккупированного села Старомарьевка добираются в школу в контролируемое украинской властью село Гранитное. 4 километра по заминированной тропинке и полуразрушенной кладке. Это происходит настолько регулярно, что Гугл-карты проложили соответствующий маршрут", - рассказала министр.

Как ранее УНН сообщал министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда в понедельник, 16 декабря, выступит с докладом на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Украинские Национальные Новости

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