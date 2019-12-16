Коляда в ООН: більше 100 тисяч українських дітей живуть у прифронтовій зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Більше 100 тисяч українських дітей живуть у прифронтовій зоні, де актуальними є протимінні навчання. Про це під час своєї доповіді на пленарному засіданні 74-ої Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає УНН з посиланням на її сторінку в Facebook.
“Більше 100 тисяч українських дітей живуть у прифронтовій зоні, де актуальними є протимінні навчання. З 2014 року від мін загинуло 7 дітей, травмовано 29”, — повідомила Коляда.
Зазначається, що усього за час війни загинуло 172 дитини.
“За час війни за даними ООН загинуло більше 13 тисяч громадян України, з них 3345 мирних мешканців, 172 — діти. Серед загиблих також 298 іноземних громадян, пасажирів рейсу МН-17 „Малайзійських авіаліній“, збитого ракетою російської ЗРК Бук М1”, — повідомляє Коляда.
За її інформацією, деякі діти продовжують добиратись до школи небезпечним шляхом.
“Щоденно 10 дітей із окупованого села Старомар’ївка добираються до школи в контрольованому українською владою селі Гранітному. 4 кілометри по замінованій стежці та напівзруйнованій кладці. Це відбувається настільки регулярно, що Гугл-карти проклав відповідний маршрут”, — розповіла міністр.
Як раніше повідомляв УНН, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда у понеділок, 16 грудня, виступить із доповіддю на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН.