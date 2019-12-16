Коляда в ООН: більше 100 тисяч українських дітей живуть у прифронтовій зоні

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Більше 100 тисяч українських дітей живуть у прифронтовій зоні, де актуальними є протимінні навчання. Про це під час своєї доповіді на пленарному засіданні 74-ої Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає УНН з посиланням на її сторінку в Facebook.