На засіданні Генасамблеї ООН заслухають доповідь про Крим та Донбас

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда у понеділок, 16 грудня, виступить із доповіддю на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України, передає УНН.

"Тему тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей, Кримського півострова та тої шкоди, яку завдала російська агресія нашій країні, сьогодні піднімуть на черговому пленарному засіданні 74-ої Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, яке відбудеться в Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні Кабміну.

Як зазначили в уряді, Коляда виступить із доповіддю о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

Нагадаємо, 9 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів", співавторами якої стали 39 держав.

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