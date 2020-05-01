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Колумбийская журналистка стала лауреатом премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати

Киев • УНН

 • 17684 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Колумбийская журналист-расследователь Джинет Бедойя Лима стала лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати 2020 года по рекомендации независимого международного жюри, состоящего из представителей средств массовой информации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЮНЕСКО.

Колумбийская журналистка стала лауреатом премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати

Джинет Бедойя Лима, родившаяся в 1974 году, в своей работе уделяет основное внимание вооруженным конфликтам и процессу установления мира в Колумбии, а также сексуальному насилию в отношении женщин. Бедойя Лима сама стала жертвой сексуального насилия в 2000 году, когда ее похитили и изнасиловали в связи с расследованием торговли оружием, которое она проводила для ежедневной газеты El Espectador. Три года спустя, работая для газеты El Tiempo, она была похищена боевиками бывших Революционных вооруженных сил Колумбии.

Всемирная Премия ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати присуждается ежегодно по случаю Всемирного дня свободы печати (3 мая). В этом году церемония награждения и всемирная конференция по свободе СМИ, которые должны были состояться в Гааге и были организованы в сотрудничестве с правительством Нидерландов, были перенесены из-за пандемии COVID-19.

Премия в размере 25 тыс. долларов США присуждается отдельным лицам, организациям или учреждениям, внесшим выдающийся вклад в защиту и/или развитие свободы печати, в особенности если это было сопряжено с опасностью.

Премия, финансируемая Фондом Гильермо Кано Исаса (Колумбия), Фондом Хельсингин Саномат (Финляндия) и Намибийским медиа-трестом, ежегодно присуждается по рекомендации независимого жюри, состоящего из известных журналистов со всех регионов мира.

Напомним, в прошлом году в мире были убиты 56 журналистов.

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