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Колумбійська журналістка стала лауреатом премії ЮНЕСКО за внесок у справу свободи преси

Київ • УНН

 • 17684 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Колумбійська журналіст-розслідувач Джинет Бедойя Ліма стала лауреатом Всесвітньої премії ЮНЕСКО/Гільєрмо Кано за внесок у справу свободи преси 2020 року за рекомендації незалежного міжнародного журі, що складається з представників засобів масової інформації. Про це УНН повідомили в прес-службі ЮНЕСКО.

Колумбійська журналістка стала лауреатом премії ЮНЕСКО за внесок у справу свободи преси

Джинет Бедойя Ліма, яка народилася в 1974 році, в своїй роботі приділяє основну увагу збройним конфліктам і процесам встановлення миру в Колумбії, а також сексуального насильства по відношенню до жінок. Бедойя Ліма сама стала жертвою сексуального насильства в 2000 році, коли її викрали і згвалтували в зв'язку з розслідуванням торгівлі зброєю, яке вона проводила для щоденної газети El Espectador. Три роки по тому, працюючи для газети El Tiempo, вона була викрадена бойовиками колишніх Революційних збройних сил Колумбії.

Всесвітня Премія ЮНЕСКО/Гільєрмо Кано за внесок у справу свободи преси присуджується щорічно з нагоди Всесвітнього дня свободи преси (3 травня). Цього року церемонія нагородження та всесвітня конференція з питань свободи ЗМІ, які повинні були відбутися в Гаазі і були організовані у співпраці з урядом Нідерландів, були перенесені через пандемію COVID-19.

Премія в розмірі 25 тис. доларів США присуджується окремим особам, організаціям або установам, які зробили видатний внесок у захист і/або розвиток свободи преси, особливо якщо це було пов'язане з небезпекою.

Премія, яка фінансується Фондом Гільєрмо Кано ІСАС (Колумбія), Фондом Хельсінгін Саномат (Фінляндія) і Намібійським медіа-трестом, щорічно присуджується за рекомендацією незалежного журі, що складається з відомих журналістів з усіх регіонів світу.

Нагадаємо, минулого року у світі було вбито 56 журналістів.

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