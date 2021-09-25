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Колумбия конфисковала почти 3500 акульих плавников на пути в Гонконг

Колумбия конфисковала почти 3500 акульих плавников на пути в Гонконг

Киев  •  УНН

 • 12730 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Власти Колумбии сообщили, что конфисковано партию с 3493 акульими плавниками, которые должны были незаконно доставить в Гонконг из аэропорта Боготы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Природоохранные органы Боготы, столицы Колумбии, заявили, что было убито не менее 1000 акул, чтобы отрезать их плавники и отправить на экспорт. В некоторых странах акульи плавники считают полезными для здоровья.

По словам министра охраны окружающей среды Боготы, груз, который был упакован в 10 коробок, — продукт незаконного рыболовства. Сообщают, что партия с нелегальным товаром поступила из муниципалитета Рольданильо, который на юго-западе Колумбии.

Сейчас полиция берет пробы, чтобы точно знать, какому виду акул принадлежат плавники. В колумбийских водах обитает более трех видов акул.

Национальная полиция проведет расследование, она уже запросила у транспортной компании подробную информацию об отправителе и конечном пункте назначения груза.

Напомним

На Фарерских островах более 1400 атлантических белобоких дельфинов лодками и водными мотоциклами было загнано на мелководье, а затем убито.

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