Колумбія конфіскувала майже 3500 акулячих плавників на шляху в Гонконг
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Влада Колумбії повідомила, що конфісковано партію з 3493 акулячими плавниками, які мали незаконно доправити в Гонконг із аеропорту Боготи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Природоохоронні органи Боготи, столиці Колумбії, заявили, що було вбито щонайменше 1000 акул, щоб відрізати їхні плавники та відправити на експорт. У деяких країнах акулячі плавники вважають корисними для здоров’я.
За словами міністра охорони навколишнього середовища Боготи, вантаж, який було упаковано в 10 коробок, — продукт незаконного рибальства. Повідомляють, що партія з нелегальним товаром надійшла з муніципалітету Рольданільо, що на південному заході Колумбії.
Наразі поліція бере проби, щоб точно знати, якому виду акул належать плавники. У колумбійських водах мешкає понад трьох видів акул.
Національна поліція проведе розслідування, вона вже попросила у транспортній компанії детальнішу інформацію про відправника і кінцевий пункт призначення вантажу.
Нагадаємо
На Фарерських островах понад 1400 атлантичних білобоких дельфінів човнами та водними мотоциклами було загнано на мілководдя, а потім вбито.