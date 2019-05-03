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Коломойский назвал себя и Авакова "фан-клубом" Зеленского

Коломойский назвал себя и Авакова "фан-клубом" Зеленского

Киев  •  УНН

 • 11635 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что постоянно общается с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, а во время выборов президента он и министр "болели" за новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского. Об этом Коломойский рассказал в интервью "Наші гроші", опубликованном 2 мая, передает УНН.

"Мы с Аваковым постоянно общаемся. Такого, чтоб позвонил "поздравляю вас, Игорь Валерьевич" - не было. Мы в постоянном общении, поэтому считаем, что это (победа Зеленского на выборах – ред.) общая победа. У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть "фан-клуб" Зеленского: мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (кандидата в президенты Юлию Тимошенко – ред.) болели вместе. Мы болеем против Пети (действующего главы государства Петра Порошенка – ред.)", - сказал бизнесмен.

По его словам, "необратимый процесс" у Авакова произошел, "когда Петя перешел Рубикон, это когда была история по поводу сына".

Напомним, 31 октября 2017 года двум задержанным в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины, известного в СМИ как "дело рюкзаков", сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Позднее в прошлом году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".

Украинские Национальные Новости

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