Коломойський назвав себе та Авакова "фан-клубом" Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що постійно спілкується з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, а під час виборів президента він і міністр "хворіли" за новообраного главу України Володимира Зеленського. Про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Віснику державних закупівель", опублікованому 2 травня, передає УНН.
"Ми з Аваковим постійно спілкуємося. Такого, щоб подзвонив "вітаю вас, Ігор Валерійович" - не було. Ми в постійному спілкуванні, тому вважаємо, що це (перемога Зеленського на виборах - ред.) загальна перемога. У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського, у нас є "фан-клуб" Зеленського: ми вболіваємо за Зеленського. Ми і за Юлю (кандидата в президенти Юлію Тимошенко - ред.) уболівали разом. Ми вболіваємо проти Петі (чинного глави держави Петра Порошенка - ред.)" , - сказав бізнесмен.
За його словами, "незворотний процес" у Авакова стався, "коли Петя перейшов Рубікон, це коли була історія з приводу сина".
Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року двом затриманим у рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України, відомого в ЗМІ як "справа рюкзаків", повідомили про підозру.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому у цій справі. Одним з них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Пізніше в минулому році керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного голови МВС Арсена Авакова - Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої "справи рюкзаків".