Коломойський назвав себе та Авакова "фан-клубом" Зеленського

КИЇВ. 3 травня. УНН. Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що постійно спілкується з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, а під час виборів президента він і міністр "хворіли" за новообраного главу України Володимира Зеленського. Про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Віснику державних закупівель", опублікованому 2 травня, передає УНН.