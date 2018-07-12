Холодницький повідомив про закриття “справи рюкзаків”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”. Про це він повідомив у коментарі “Радіо Свобода”, передає УНН.
“Рішення прийнято прокурором у цьому провадженні. Вивчаємо ситуацію і причини такого рішення”, — сказав Холодницький.
І додав: “Прокурори є незалежними у своїй процесуальній діяльності і будь-який тиск на них з приводу прийнятих ними рішень є неприйнятним”.
6 квітня 2018 року НАБУ завершило слідство у “справі рюкзаків для МВС” і надало підозрюваним та їхнім захисникам матеріали провадження на ознайомлення.
Як повідомляв УНН, 31 жовтня двом затриманим у справі “рюкзаків Авакова” повідомили про підозру.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
На брифінгу 11 червня 2018 року голова національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив журналістам, що на експерта, який робив висновок щодо відповідності критеріям рюкзаків, які були закуплені для МВС, здійснюється тиск з боку Міністерства внутрішніх справ.