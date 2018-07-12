Холодницкий сообщил о закрытии "дела рюкзаков"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков". Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода", передает УНН.
"Решение принято прокурором в этом производстве. Изучаем ситуацию и причины такого решения", - сказал Холодницкий.
И добавил: "Прокуроры независимы в своей процессуальной деятельности и любое давление на них по поводу принятых ими решений является неприемлемым".
6 апреля 2018 года НАБУ завершило следствие по "делу рюкзаков для МВД" и предоставило подозреваемым и их защитникам материалы производства на ознакомление.
Как сообщал УНН, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
На брифинге 11 июня 2018 года председатель национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил журналистам, что на эксперта, который делал заключение о соответствии критериям рюкзаков, которые были закуплены для МВД, оказывается давление со стороны Министерства внутренних дел.