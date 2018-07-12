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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42325 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103562 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125466 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132918 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169558 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153545 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141246 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Эксклюзив
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Холодницкий сообщил о закрытии "дела рюкзаков"

Холодницкий сообщил о закрытии "дела рюкзаков"

Киев  •  УНН

 • 12217 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков". Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода", передает УНН.

"Решение принято прокурором в этом производстве. Изучаем ситуацию и причины такого решения", - сказал Холодницкий.

И добавил: "Прокуроры независимы в своей процессуальной деятельности и любое давление на них по поводу принятых ими решений является неприемлемым".

6 апреля 2018 года НАБУ завершило следствие по "делу рюкзаков для МВД" и предоставило подозреваемым и их защитникам материалы производства на ознакомление.

Как сообщал УНН, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

На брифинге 11 июня 2018 года председатель национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил журналистам, что на эксперта, который делал заключение о соответствии критериям рюкзаков, которые были закуплены для МВД, оказывается давление со стороны Министерства внутренних дел.

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