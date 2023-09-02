Коломойский дал первый комментарий из зала суда: "Я в шоке"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бизнесмен Игорь Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд столицы, где ему должны избрать меру пресечения по обвинению в легализации имущества, полученного мошенническим путем. УНН удалось получить эксклюзивный комментарий Коломойского из зала суда.
На вопрос УНН, с чем он связывает почему именно сейчас возникло уголовное производство Коломойский ответил: «Я в шоке».
Напомним
Сегодня Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.
Детективы БЭБ совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Были созданы кредитные обязательства общества уже непосредственно перед олигархом и все дальнейшие перечисления задолженности упоминавшегося общества поступали на личный счет Коломойского.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.