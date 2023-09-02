Коломойський дав перший коментар з зали суду: «Я в шоці»
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Бізнесмен Ігор Коломойський прибув до Шевченківського райсуду столиці, де йому мають обрати запобіжний захід за обвинувачення у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. УНН вдалося отримати ексклюзивний коментар Коломойського зали суду.
На запитання УНН, з чим він пов’язує чом саме зараз виникло кримінальне провадження Коломойський відповів: «Я в шоці».
Нагадаємо
Сьогодні Ігорю Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
Детективи БЕБ спільно з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.
Наразі досудове розслідування триває.