Бывшую первую леди США случайно "похоронили"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Барбара Буш после длительного лечения вернулась домой, где будет находиться под наблюдением близких. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC.
Это уже не первая за последнее время госпитализация 92-летней бывшей первой леди. О том, что Барбара Буш в больнице, стало известно после того, как ее представители сделали заявление, что женщина и ее близкие больше не будут искать новейших методов лечения, а сосредоточатся на "комфортном уходе".
"Ее окружают члены семьи, которых она очень любит, она высоко ценит многочисленные добрые слова, поступившие ей, особенно молитвы, которые возносят за нее", - говорится в заявлении, которое обнародовали представители президентской семьи.
Дополнительной информации о болезни жены бывшего президента США и матери еще одного американского президента пока нет. Известно только, что раньше у женщины была диагностирована базедова болезнь, а в 2009 году она перенесла операцию на сердце.
Вероятно, именно сообщение о состоянии здоровья Барбары Буш стало причиной того, что сайт CBS опубликовал новость о ее смерти.
"НЕ ПУБЛИКОВАТЬ - бывшая первая леди Барбара Буш ум*рла в возрасте 92 лет НЕ ПУБЛИКОВАТЬ", - таким был заголовок новости, которая провисела на сайте всего несколько минут, однако не осталась незамеченной.
Напомним, умер оскароносный режиссер Милош Форман.