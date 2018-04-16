Колишню першу леді США випадково "поховали"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Дружина 41-го президента США Джорджа Буша-старшого Барбара Буш після тривалого лікування повернулася додому, де перебуватиме під наглядом близьких. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC.
Це вже не перша за останній час госпіталізація 92-річної колишньої першої леді. Про те, що Барбара Буш у лікарні, стало відомо після того, як її представники зробили заяви, що жінка та її близькі більше не шукатимуть новітніх методів лікування, а зосередяться на "комфортному догляді".
"Її оточують члени родини, яких вона дуже любить, вона високо цінує численні добрі слова, що надійшли їй, а особливо молитви, які проголошують за неї", - йдеться у заяві, яку оприлюднили представники президентської родини.
Детальної інформації щодо хвороби дружини колишнього президента США та матері ще одного американського президента поки немає. Відомо тільки, що раніше у жінки було діагностовано базедову хворобу, а у 2009 році вона перенесла операцію на серці.
Ймовірно, саме повідомлення про стан здоров’я Барбари Буш стало причиною того, що сайт CBS опублікував новину про її смерть.
"НЕ ПУБЛІКУВАТИ - Колишня перша леді Барбара Буш пом*рла у віці 92 років НЕ ПУБЛІКУВАТИ", - таким був заголовок новини, яка провисіла на сайті всього кілька хвилин, однак не залишилась непоміченою.
Нагадаємо, помер оскароносний режисер Мілош Форман.