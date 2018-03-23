Бывшая модель журнала Playboy рассказала подробности о связи с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Бывшая модель Playboy Карен Макдугал рассказала о своей близости с президентом США Дональдом Трампом в 2006-2007 годах, когда он уже был женат на Меланье Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
По ее словам, она познакомилась с Трампом на вечеринке в резиденции основателя журнала Playboy в июне 2006 года. Они проговорили несколько часов, после чего у них сложились интимные отношения.
“После того, как мы переспали, он попытался заплатить мне”, — заявила Макдугал. Она также добавила, что подобное отношение к ней со стороны бизнесмена (на указанный период времени) очень расстроило ее.
“Я вернулась домой в ужасном состоянии и заплакала. Мне было очень грустно”, — подчеркнула Макдугал.
Как сообщал УНН, Дональд Трамп-младший оставляет многодетную семью.