Колишня модель журналу Playboy розповіла деталі про зв'язки з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Колишня модель Playboy Карен Макдугал розповіла про свою близькість з президентом США Дональдом Трампом у 2006-2007 роках, коли він вже був одружений на Меланьї Трамп. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
За її словами, вона познайомилася з Трампом на вечірці в резиденції засновника журналу Playboy в червні 2006 року. Вони проговорили кілька годин, після чого у них склалися інтимні відносини.
“Після того, як ми переспали, він спробував заплатити мені”, — заявила Макдугал. Вона також додала, що подібне ставлення до неї з боку бізнесмена (на зазначений період часу) дуже засмутило її.
“Я повернулася додому в жахливому стані і заплакала. Мені було дуже сумно”, — підкреслила Макдугал.
Як повідомляв УНН, Дональд Трамп-молодший залишає багатодітну сім’ю.