Бывшему полицейскому в Киеве сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Бывшему руководителю управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
По данным ведомства, бывшему руководителю управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве сообщили о подозрении.
В результате событий 1 декабря 2013 г. на ул.Банковой в Киеве работники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины телесные повреждения причинили более чем 29 митингующим и 22 представителям средств массовой информации, что привело к наступлению тяжких последствий по признакам уголовных преступлений по ч. 4 ст. 41, ч.3 ст.365, ч.1 ст.171, ч.4 ст. 41, ст. 40 УК.
Кроме того, относительно этих событий руководителю управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве инкриминируется ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, необеспечение надлежащей защиты бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы, в результате чего получили телесные повреждения 26 человек, по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины.
Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей, совершенных во время этих событий преступлений, продолжается.
Как сообщал УНН, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали четырех беркутовцев, которые подозреваются в убийствах на Майдане.