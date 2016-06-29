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Бывшему полицейскому в Киеве сообщили о подозрении

Бывшему полицейскому в Киеве сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 8055 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Бывшему руководителю управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По данным ведомства, бывшему руководителю управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве сообщили о подозрении.

В результате событий 1 декабря 2013 г. на ул.Банковой в Киеве работники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины телесные повреждения причинили более чем 29 митингующим и 22 представителям средств массовой информации, что привело к наступлению тяжких последствий по признакам уголовных преступлений по ч. 4 ст. 41, ч.3 ст.365, ч.1 ст.171, ч.4 ст. 41, ст. 40 УК.

Кроме того, относительно этих событий руководителю управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве инкриминируется ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, необеспечение надлежащей защиты бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы, в результате чего получили телесные повреждения 26 человек, по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей, совершенных во время этих событий преступлений, продолжается.

Как сообщал УНН, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали четырех беркутовцев, которые подозреваются в убийствах на Майдане.

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